Редко, но метко: 50-летняя Варум не хочет выглядеть на сцене «загнанной лошадью»

В недавнем интервью Анжелика Варум ответила на вопрос о том, почему она «редко балует поклонников» выступления, ограничивая свою концертную деятельность. По словам знаменитости, сейчас после большого гастрольного тура ей требуется куда больше времени и сил для полного восстановления. Возлюбленная Леонида Агутина не скрывает: она не хочет выглядеть и ощущать себя на сцене «загнанной лошадью». Как и любой другой артист, в свои 50 лет Варум хочет получать удовольствие от творческой составляющей, каждого появления на публике.

Для публики выступление артиста на сцене сравнимо с шоу, в то время, как сам певец черпает энергию из-зала. Разумеется, музыкант должен чувствовать эту атмосферу, поддержку публики, ее вовлеченность и интерес. Если певец расслаблен и сам получает удовольствие от нахождения на сцене, аудитория не оставит это без внимания. Тогда и публика в зале будет чувствовать себя эмоционально свободней.

«Артист зажат — публика зажата! Ну и потом, нужно давать зрителю возможность по себе соскучиться», — резюмировала Анжелика, отреагировав на вопрос о том, почему она редко появляется на сцене.

По словам артистки, она отдает себе отчет в том, что большинство поклонников их Агутина поколения приходят на концерты для того, чтобы погрузиться в ностальгические размышления о своей юности. Вновь вспомнить ушедшую молодость. Варум не исключает, что ее творчество является своего рода музыкальным фоном для многих фанатов, пишет Wday.