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Леонид Агутин признался, какой напиток предпочитает пить в Ереване

В столицу Армении артист отправился из Баку, где завершается фестиваль «Жара».

Леонид Агутин признался, какой напиток предпочитает пить в Ереване
Леонид Агутин/instagram.com/agutinleonid/

Летом время для звезд шоу-бизнеса сжимается, наполняясь частыми путешествиями, сменой городов, стран, континентов. Выдалось оно насыщенным и для Леонида Агутина. Музыкант не успевает выкладывать в своем Instagram фото: побывав в Баку на фестивале «Жара», он полетел в столицу Армении Ереван, а оттуда самолетом прибыл на родину, в Москву.

В своем аккаунте певец опубликовал фото столицы, сделанное на борту лайнера с короткой подписью «Ереван — Москва».

Несколько снимков Агутин посвятил вояжу по столице Армении, отметив, что пьет в гостеприимном крае не армянский коньяк, а чай.

«Еще вчера и даже сегодня ночью пели на «Жаре» в Баку, а уже пью чай в Ереване. Мир прекрасен, ибо он разнообразен. А промысел божий настолько непостижим, что не нам, временным арендаторам, решать судьбу человечества. Да здравствует любовь, музыка и лето!» — написал в Instagram заслуженный артист.

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Леонид Агутин признался, какой напиток предпочитает пить в Ереване
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