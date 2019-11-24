ЗВЕЗДЫ

Макс Фадеев потроллил счастливых родительниц в День матери

Продюсер выложил фото с младенцем, заставив многих думать, что у него пополнение в семействе.

Макс Фадеев потроллил счастливых родительниц в День матери
Максим Фадеев запустил в соцсети фейк про своего ребенка. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

24 ноября, в День матери, практически каждая звезда поздравила свою маму или похвасталась поздравлением от ребенка. В милый парад «мамочек» вписался и продюсер Максим Фадеев, опубликовав фото с младенцем на руках.

Пока одни поклонники бросились поздравлять известного композитора, другие разглядели, что на снимке он держит куклу. Выходит, 51-летний мужчина просто спародировал родительниц, праздничных постов от которых и в его ленте немало.

Стоит отметить, что достаточно большое количество подписчиков маэстро были одурачены этим постом. Даже певица Лолита оставила ему счастливый комментарий.

Напомним, у Фадеева и его жены Натальи один единственный сын Савва, которому сейчас 22 года. Ранее продюсер признался, что до мальчика у них с супругой была девочка, но из-за ошибки врачей родители потеряли этого ребенка.

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Макс Фадеев потроллил счастливых родительниц в День матери
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