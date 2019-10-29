Врачи не позволили Фадееву увидеть его единственную дочь

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о самом страшном событии в своей жизни — смерти дочери. Ребенок умер спустя несколько дней после родов супруги.

«Мы потеряли дочь, я принял решение уехать из страны. Я обиделся на страну. Это странно звучит, понимаю. Я любил Советский Союз, а потом у меня это все отняли. Оказывается, больше не существовало никакой лучшей в мире медицины. Дочь мы потеряли по вине врачей. Это был неправильный диагноз. Мы уехали в Германию. Там уже родился сын Савва», — сказал легендарный продюсер.

Как отметил Максим Фадеев, в родную страну он вернулся только в 2007 году. «Был риск, что тогда и Наташа не выживет. Дочь родилась, а больница была в районе Черкизово. Я туда поехал. Там на вахте была какая-то бабушка. Она мне сказала: «Плохая она у тебя». Ей стало жалко меня. Я от стресса лег в сугроб около больницы. У меня даже не было потом насморка. Такой был стресс и адреналин. Через три часа я опять к дверям. Бабушка шла и улыбалась. В этот момент я заплакал», — вспомнил продюсер.

Как заявил Фадеев, дочь была жива, но ему не дали ее увидеть. «После смерти ребенка мы с женой молчали. Мы просто поддерживали друг друга, как это возможно, делая вид, что жизнь продолжается. Мы никогда об этом с женой не разговаривали», — сказал Фадеев.