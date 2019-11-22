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Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник

Она показала подписчикам фото двух сыновей от Александра Шульгина.

Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник
Валерия. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Певица Валерия не так часто делится с подписчиками семейными фото. Однако на этот раз обязал случай. Оказывается, 22 ноября в мире отмечается День сыновей. 

Певица решила отпраздновать необычную дату. В своем микроблоге она выложила фото двоих своих сыновей. «А это мои мальчишки любимые — такие разные и такие похожие: умные, талантливые, целеустремленные, добрые, любящие и заботливые», — подписала снимок артистка. Она пожелала подписчикам, чтобы у всех сыновей все было хорошо.

Напомним, 21-летний Арсений и 25-летний Артемий родились в браке Валерии с продюсером Александром Шульгиным, с которым она развелась в 2002 году. У певицы также есть дочь Анна, которая родилась в 1993 году. 

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Александр ШульгинВалериядети звездИосиф Пригожинпраздник
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Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник
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