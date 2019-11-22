Женщина, которая не только поет: Валерия объявила войну домашнему насилию

Певица Валерия выступила резко против тирании мужчин в нашей стране. Она заявила, что России срочно нужен закон, который защитит женщин и детей от насилия в семье, текущее законодательство с этой проблемой уже не справляется.

Валерия записала видеообращение в своем официальном канале в Instagram, в котором рассказала об ужасах домашнего рукоприкладства в стране. Певица прежде всего призывает ни в коем случае не скрывать факты насилия и сразу же сообщать о них в органы правопорядка, а также в соцсети, используя хэштег #НеМолчи25ноября. По ее словам, чем больше историй будут на виду, тем сложнее станет закрывать глаза на проблему властям.

Певица также вспомнила недавно принятый закон о декриминализации домашнего насилия, когда такие случаи начали приравнивать к обычным административным нарушениям.