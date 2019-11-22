НОВОСТИ

Женщина, которая не только поет: Валерия объявила войну домашнему насилию

Певица выступила против тирании и всесилия мужчин в нынешних семейных отношениях.

Женщина, которая не только поет: Валерия объявила войну домашнему насилию
Певица Валерия. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Певица Валерия выступила резко против тирании мужчин в нашей стране. Она заявила, что России срочно нужен закон, который защитит женщин и детей от насилия в семье, текущее законодательство с этой проблемой уже не справляется.

Валерия записала видеообращение в своем официальном канале в Instagram, в котором рассказала об ужасах домашнего рукоприкладства в стране. Певица прежде всего призывает ни в коем случае не скрывать факты насилия и сразу же сообщать о них в органы правопорядка, а также в соцсети, используя хэштег #НеМолчи25ноября. По ее словам, чем больше историй будут на виду, тем сложнее станет закрывать глаза на проблему властям.

Певица также вспомнила недавно принятый закон о декриминализации домашнего насилия, когда такие случаи начали приравнивать к обычным административным нарушениям.

«Мы не можем жить как в средневековье, где главенствует домострой» — рассказывает Валерия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

#НеМолчи25ноябряВалериядомашнее насилиеИосиф Пригожинфеминизм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Женщина, которая не только поет: Валерия объявила войну домашнему насилию
Интересно?
Поделись с друзьями: