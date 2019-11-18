«Пашем на пару»: Валерия привела грузного 50-летнего мужа в спортивный зал

Иосиф Пригожин и Валерия вместе приехали в Архангельск. Даже в отъезде певица прикладывает все усилия для того, чтобы уделить внимание тренировкам. Наставница вокального проекта «Голос. 60+» на Первом канале сумела замотивировать мужа, настояв на совместном посещение спортзала. Музыкальный продюсер снял для поклонников видеоотчёт, рассказав о том, как начинается его день. Валерия привела возлюбленного на тренировку ради поддержания спортивной формы.

«Вот это наше архангельское утро!! Точнее, день… Пашем на пару, в дуэте, можно сказать!! Никого в зале нет, мы одни. Я уже 20 километров проехал за 51 минуту. Всем здоровья, хорошей недели! Идем дальше», — отметил Пригожин.

В одном из интервью возлюбленная музыкального продюсера призналась, что занимается фитнесом на ежедневной основе уже много лет. При этом профессиональным спортом певица никогда не увлекалась. Валерия убеждена, что стройность это вовсе не дар природы.

Для поддержания спортивной формы нужно прилагать массу усилий. Особое внимание исполнительница уделяет дневному меню: Валерия следит за рационом всей семьи, не упуская из виду, что ест ее любимый мужчина. Валерия давно исключила из рациона жареное, копченое, сладкое и мучное. Иногда артистка устраивает себе разгрузочные кефирные дни.