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«Всегда завидую»: Александр Ширвиндт получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Известный актер вместо долгой речи произнес короткую шутливую фразу.

«Всегда завидую»: Александр Ширвиндт получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Александр Ширвиндт. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Президент России Владимир Путин вручил знаменитому актеру орден «За заслуги перед Отечеством». На торжественной церемонии Александр Ширвинд решил произнести пару слов. «Я всегда завидую, когда выходят ребята поджарые и без всяких длинных слов говорят: «Служу России!». Я тоже говорю: «Смешу Россию!»». 

Напомним, недавно в прессе появились слухи о том, что Ширвиндт перенес операцию на сердце. Впоследствии 85-летний актер опроверг эту информацию.

21 ноября такой же орден получил известный полярник и ученый Артур Чилингаров. Во время вручения ордена произошел небольшой казус. Чилингаров перепутал трибуну и хотел было встать за президентскую, но вовремя понял ошибку. «Там — еще рано». «Надо присматриваться начинать», — шутливо отреагировал президент. 

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Александр ШирвиндтАртур ЧилингаровВладимир ПутинКремльорден
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«Всегда завидую»: Александр Ширвиндт получил орден «За заслуги перед Отечеством»
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