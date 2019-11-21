«Всегда завидую»: Александр Ширвиндт получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил знаменитому актеру орден «За заслуги перед Отечеством». На торжественной церемонии Александр Ширвинд решил произнести пару слов. «Я всегда завидую, когда выходят ребята поджарые и без всяких длинных слов говорят: «Служу России!». Я тоже говорю: «Смешу Россию!»».

Напомним, недавно в прессе появились слухи о том, что Ширвиндт перенес операцию на сердце. Впоследствии 85-летний актер опроверг эту информацию.

21 ноября такой же орден получил известный полярник и ученый Артур Чилингаров. Во время вручения ордена произошел небольшой казус. Чилингаров перепутал трибуну и хотел было встать за президентскую, но вовремя понял ошибку. «Там — еще рано». «Надо присматриваться начинать», — шутливо отреагировал президент.