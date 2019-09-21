Александр Ширвиндт вспомнил, как проиграл в казино три тысячи долларов

Александр Ширвиндт в июле этого года отметил юбилей. Актеру, режиссеру, а также блогеру исполнилось 85 лет. Обычно в свой день рождения мужчина уезжает и приводит время с семьей: своей женой Натальей Белоусовой, сыном Михаилом и внуками, а также правнуками. О том, как в этом году артист отпраздновал юбилей, он рассказал в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

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В студии Ширвиндт появился очень эффектно. Он сыграл на скрипке. Актер признался, что и в этом году скрылся в знаменательную дату от посторонних глаз.

«Вся эта команда знает, где я скрываюсь. Я уезжаю в Валдай. Называется русская Швейцария. Причем это не слова, это действительно лучше Швейцарии, в которой я не был. 22 года я там. Это потрясающее место. Там я и скрываюсь», — рассказал артист.

В студии вспомнили, что Александр Анатольевич уже 62 года счастлив со своей супругой. Они по-прежнему называют друг друга ласково «киса» и «тата». Их любовь зародилась, когда они были еще школьниками. Они дружили, писали друг другу письма, а спустя семь лет актер предложил возлюбленной сочетаться браком. Сейчас Белоусова отмечает, что ее избранник не любит ни в чем проявлять пафос. Сама женщина выросла в семье архитекторов, а ее род берет начало из дворянской семьи.

Жена Шарвиндта рассказала, что родные не сразу приняли его как возлюбленного. «Они, конечно, немножечко плевались пеплом. Когда я стал уже артистом, тогда я начал завоевывать позиции в этой семье», — вспомнил актер.

Он очень гордится работами жены, а особенно театром в Омске, который она спроектировала. Ширвиндт отметил, что этот театр стал первым, где в гримерках были туалеты и умывальники. В студии был Александр Стриженов, который рассказал, как актер ходил и осматривал здание, хвастаясь всем, что это проект его жены. «Это было так мило», — заявил он. А вот Александр Анатольевич назвал Стриженова своим сыном. Оказалось, что они вместе играли в антрепризе и там именно Саша сыграл сына Ширвиндта.

«Мы даже ездили на гастроли в Америку. Как называлось казино, где мы работали? А меня нельзя подпускать ни к ипподрому, ни к казино. Нас поселили в гостинице при этом казино. Потом нам дали талоны на обед в столовке крупье. Представляешь? Бесплатные талоны. И нужно было с этим талончиком от этого отельчика через все казино идти туда. Короче говоря, эти миллионеры приехали с коготками, а я приехал, задолжав друзьям в Америке три с половиной тысячи долларов. Это идучи жрать!» — поделился Ширвиндт.

Стриженов стразу отметил, что на следующий день им с коллегой открыли вход в vip-лаундж для тех, кто проиграл больше 200 тысяч долларов, и там можно было питаться, но сыграл азарт. В студию также пришел сын Александра Анатольевича Михаил. Он рассказал, как помогает папе стать популярным блогером, и вспомнил о своем детстве.