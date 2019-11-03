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Владимир Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России пожелал музыканту здоровья и вдохновения.

Владимир Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Александр Градский. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Сегодня, 3 ноября, у музыканта Александра Градского юбилей, ему исполняется 70 лет. С этой памятной датой его поздравили не только родные, близкие и звезды отечественной эстрады, но и президент России, Владимир Путин. На сайте kremlin.ru появилось официальное поздравление.

Президент отметил талант Градского, его незабываемые вокальные данные, и прекрасный художественный вкус. Также Владимир Путин отметил, что несмотря на возраст, музыкант продолжает заниматься любимым делом и радовать своих поклонников. Напоследок Владимир Путин пожелал Александру Градскому вдохновения, здоровья и успехов в будущем.

Градский опроверг слухи, что перенес экстренную операцию. По словам музыканта, он прекрасно себя чувствует и готовится отпраздновать юбилей. Напомним, сегодня, 3 ноября, легенде отечественной музыки, Александру Градскому исполняется 70 лет. Знаменитый музыкант не раз рассказывал в интервью о том, что в характере его жены напрочь отсутствует меркантильность и что она выбрала его вовсе не из-за денег, как многие подозревают.

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Владимир Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
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