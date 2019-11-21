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Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров удивился, что его песенный видеоряд оскорбил чувства верующих.

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип
Сергей Шнуров. Фото: КП/Золото Олег

Об этом лидер группы «Ленинград» заявил в эфире программы «Русская мечта» на телеканале «Царьград». По словам ведущего программы, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева, многие верующие, включая его самого, сочли клип богохульным и оскорбились.

«Странно. Постольку я, наоборот, здесь, наверное, какой-то своей частичкой души всё-таки выступил с точки зрения христианства», — заявил Шнуров.

По словам музыканта, поп-культура давно уже разъела образы и стала ржавчиной на настоящей вере.

«Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — добавил артист.

Напомним, клип группы «Ленинград» I_$uss вышел в июне 2019 года. Его главная героиня — молодая девушка, которая влюбляется в мужчину, внешне напоминающего Иисуса Христа. Чиновники по-разному отреагировали на провокационный видеоряд. Так, член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит назвал песню «мерзкой» и «кощунственной», а главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую, напротив, удивило наличие у исполнителей «сильного религиозного чувства».

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Группа "Ленинград"Новости googleоскорбление чувств верующихСергей Шнуров
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Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип
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