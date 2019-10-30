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Сергей Шнуров посмеялся над размером пенсии, о которой мечтают россияне

Музыкант посвятил стихотворение российским пенсиям и заметил, что денег нам хватит только на лекарства и продукты.

Сергей Шнуров посмеялся над размером пенсии, о которой мечтают россияне
Сергей Шнуров. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

30 октября музыкант и лидер теперь уже не существующей группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем официальном Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное пенсиям жителей России. Понравится оно далеко не всем:

В качестве иллюстрации к своему творчеству Сергей использовал скриншот результатов опроса россиян, в котором написано, что жители нашей страны в большинстве своем были бы довольны ежемесячной пенсией в 40 тысяч рублей. По мнению музыканта, этой суммы в лучшем случае хватит на лекарства и продукты по акции в супермаркете.

«На лекарства и дорогу,
До больницы, ездим в ту же.
Телевизор, слава богу,
Нам еще пока послужит.
А в «Пятерочке» по скидке:
Масло, хлеб, да вот вам чек.
Зять придет после отсидки,
Так устроим праздничек».

Шнуров также заметил, что хотя пенсии невероятно малы, но это не мешает жителям России быть дружными и ценить то, что они имеют.

Небогато, зато дружно.
Нам поселок наш так дорог.
Сколько нам для счастья нужно?
Ну, примерно тысяч сорок.

Добавим, что пенсией в сорок тысяч может похвастаться в стране мало кто. Средний размер пенсии колеблется в пределах 15 тысяч рублей.

Как признался музыкант ранее, один только Instagram приносит ему огромные деньги. За одну рекламную публикацию артист берет 4,5 миллиона рублей, что соизмеримо со стоимостью однокомнатного жилья в Санкт-Петербурге. Также 26 февраля 2019 года председатель общественного совета при комитете Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что в комитет согласились вступить митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров.

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группа ЛенинградпенсияСергей Шнуровстихи
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Сергей Шнуров посмеялся над размером пенсии, о которой мечтают россияне
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