Сергей Шнуров посмеялся над размером пенсии, о которой мечтают россияне

30 октября музыкант и лидер теперь уже не существующей группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем официальном Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное пенсиям жителей России. Понравится оно далеко не всем:
В качестве иллюстрации к своему творчеству Сергей использовал скриншот результатов опроса россиян, в котором написано, что жители нашей страны в большинстве своем были бы довольны ежемесячной пенсией в 40 тысяч рублей. По мнению музыканта, этой суммы в лучшем случае хватит на лекарства и продукты по акции в супермаркете.
«На лекарства и дорогу,
До больницы, ездим в ту же.
Телевизор, слава богу,
Нам еще пока послужит.
А в «Пятерочке» по скидке:
Масло, хлеб, да вот вам чек.
Зять придет после отсидки,
Так устроим праздничек».
Шнуров также заметил, что хотя пенсии невероятно малы, но это не мешает жителям России быть дружными и ценить то, что они имеют.
Небогато, зато дружно.
Нам поселок наш так дорог.
Сколько нам для счастья нужно?
Ну, примерно тысяч сорок.
Добавим, что пенсией в сорок тысяч может похвастаться в стране мало кто. Средний размер пенсии колеблется в пределах 15 тысяч рублей.
Как признался музыкант ранее, один только Instagram приносит ему огромные деньги. За одну рекламную публикацию артист берет 4,5 миллиона рублей, что соизмеримо со стоимостью однокомнатного жилья в Санкт-Петербурге. Также 26 февраля 2019 года председатель общественного совета при комитете Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что в комитет согласились вступить митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров.