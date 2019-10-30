Сергей Шнуров посмеялся над размером пенсии, о которой мечтают россияне

Музыкант посвятил стихотворение российским пенсиям и заметил, что денег нам хватит только на лекарства и продукты.

30 октября музыкант и лидер теперь уже не существующей группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем официальном Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное пенсиям жителей России. Понравится оно далеко не всем:

В качестве иллюстрации к своему творчеству Сергей использовал скриншот результатов опроса россиян, в котором написано, что жители нашей страны в большинстве своем были бы довольны ежемесячной пенсией в 40 тысяч рублей. По мнению музыканта, этой суммы в лучшем случае хватит на лекарства и продукты по акции в супермаркете.

«На лекарства и дорогу,

До больницы, ездим в ту же.

Телевизор, слава богу,

Нам еще пока послужит.

А в «Пятерочке» по скидке:

Масло, хлеб, да вот вам чек.

Зять придет после отсидки,

Так устроим праздничек».

Шнуров также заметил, что хотя пенсии невероятно малы, но это не мешает жителям России быть дружными и ценить то, что они имеют.

Небогато, зато дружно.

Нам поселок наш так дорог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно тысяч сорок.

Добавим, что пенсией в сорок тысяч может похвастаться в стране мало кто. Средний размер пенсии колеблется в пределах 15 тысяч рублей.

Как признался музыкант ранее, один только Instagram приносит ему огромные деньги. За одну рекламную публикацию артист берет 4,5 миллиона рублей, что соизмеримо со стоимостью однокомнатного жилья в Санкт-Петербурге. Также 26 февраля 2019 года председатель общественного совета при комитете Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что в комитет согласились вступить митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров.