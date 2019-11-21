Высокие отношения: Елизавета II и ее супруг отметили годовщину свадьбы раздельно

Королева Елизавета II и ее супруг отметили 72-ю годовщину брака. При этом журналисты обратили внимание, что в знаменательный день они не были вместе. 98-летний принц Филипп остался в замке Сэндригеме, а королева пребывала в Лондоне — у нее были встречи с послами сразу нескольких государств.

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Супружескую чету поздравили многие жители Великобритании. Среди них, конечно, были принц Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассеккские опубликовали в своем микроблоге фото молодых Елизаветы и Филиппа в кабриолете и написали трогательное поздравление.

На официальной странице королевской семьи также появился специальный пост. На фото королева и ее супруг в день бракосочетания машут с балкона счастливым подданным. Уже за первые 20 минут пост собрал 5000 лайков.

Принцесса Елизавета и Филипп впервые встретились в 1934 году. Помолвка состоялась 9 июля 1947 года, а свадьба — 20 ноября в Вестминстерском аббатстве. У пары родились четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.