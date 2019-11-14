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Ох, мам!: Елизавета II смутила разменявшего седьмой десяток Чарльза

Принцу Уэльскому исполнился 71 год.

Ох, мам!: Елизавета II смутила разменявшего седьмой десяток Чарльза
Принц Чарльз. Фото: globallookpress

Старший сын королевы, принц Чарльз, 14 ноября отмечает день рождения. Официальные странички королевской семьи вовсю пестрят поздравлениями. Одной из первых своего первенца поздравила Елизавета II.

В своем Instagram она пожелала ему хорошего дня рождения, а в качестве иллюстрации остановилась на парочке снимков.
На одном из них принц Уэльский позирует перед замком Мей в Шотландии. На нем надет традиционный для той местности наряд — пиджак и кильт в клетку бордового и болотного цвета.

Хотя пользователи Сети и оценили амфотерность фото, внимание их полностью сосредоточилось на втором — черно-белом снимке.
Елизавета II славится своим несколько насмешливым умом, поэтому и в этот раз она не стала отказывать себе в удовольствии любя подшутить на великовозрастным наследником.

На нем изображен ее супруг принц Филипп, который держит на руках пухлощекого Чарльза, одетого в белое платьице, а поодаль стоит сама королева.

Фото: Инстаграм

По всей видимости, так Ее Величество решила «отзеркалить» фото Сассекссов и Кембриджей, которые поздравили Чарльза снимками, где он изображен с внуками — Луи и Арчи.

Что же, кроме как «О, мам!», 71-летнему наследнику престола сказать будет нечего — смутила мэм, так смутила.

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Тэги:

Британская королевская семьядень рожденияЕлизавета IIпринц Чарльз
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Ох, мам!: Елизавета II смутила разменявшего седьмой десяток Чарльза
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