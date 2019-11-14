Ох, мам!: Елизавета II смутила разменявшего седьмой десяток Чарльза

Старший сын королевы, принц Чарльз, 14 ноября отмечает день рождения. Официальные странички королевской семьи вовсю пестрят поздравлениями. Одной из первых своего первенца поздравила Елизавета II.

В своем Instagram она пожелала ему хорошего дня рождения, а в качестве иллюстрации остановилась на парочке снимков.

На одном из них принц Уэльский позирует перед замком Мей в Шотландии. На нем надет традиционный для той местности наряд — пиджак и кильт в клетку бордового и болотного цвета.

Хотя пользователи Сети и оценили амфотерность фото, внимание их полностью сосредоточилось на втором — черно-белом снимке.

Елизавета II славится своим несколько насмешливым умом, поэтому и в этот раз она не стала отказывать себе в удовольствии любя подшутить на великовозрастным наследником.

На нем изображен ее супруг принц Филипп, который держит на руках пухлощекого Чарльза, одетого в белое платьице, а поодаль стоит сама королева.

По всей видимости, так Ее Величество решила «отзеркалить» фото Сассекссов и Кембриджей, которые поздравили Чарльза снимками, где он изображен с внуками — Луи и Арчи.

Что же, кроме как «О, мам!», 71-летнему наследнику престола сказать будет нечего — смутила мэм, так смутила.