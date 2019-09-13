Королева Елизавета любила перекусить в полетах пирогами

Экс-пилот королевы Великобритании рассказал в телешоу о том, чем любила питаться Елизавета II, когда летала на дальние расстояния. Как отметил летчик, чаще всего она отдавала предпочтения изысканным блюдам, как и полагается монарху. Но иногда, особенно при длинных перелетах, позволяла себе съесть совершенно простые явства.

К примеру, довольно часто королева выбирала на обед обычные пироги, которые подают в салоне. Журналисты предположили, что речь идет о пирожках с беконом и курицей, почками, с говядиной и луком.

Как отмечают люди, хорошо знающие королевскую семью, Елизавета II знает толк в хорошей кухне. В отличие от своего менее придирчивого мужа принца Филиппа, она слывет настоящим гурманом. Однако, по словам очевидцев, иногда пренебрегает этом статусом и заказывает обычную еду, например, жареную рыбу с картофелем фри.