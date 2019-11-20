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«Не торопитесь обвинять»: Гагарина оправдалась за провалившегося на «Голосе» Алехно

Победитель конкурса «Народный артист» не смог пройти этап слепых прослушиваний.

«Не торопитесь обвинять»: Гагарина оправдалась за провалившегося на «Голосе» Алехно
Руслан Алехно (Фото: Globallookpress.com)

В интервью Teleprogramma.pro наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина объяснила, почему победитель шоу «Народный артист» Алексей Алехно не смог пройти слепые прослушивания. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова оправдалась за выбывшего из конкурса артиста, попросив телезрителей не торопиться с обвинениями в адрес наставников.

Полина напомнила, что все выступления выходят в эфир не в том порядке, в котором они были сняты изначально. И Руслан, по словам исполнительницы, появился на сцене в день слепых прослушиваний одним из самых последних. На тот момент команды были почти полностью укомплектованы. Иными словами наставники проекта Валерий Сюткин, Константин Меладзе, Сергей Шнуров и она сама — просто физически не могли нажать кнопки, так как им оставалось добрать всего пару вокалистов, сетует Гагарина.

По словам певицы, ей было очень обидно, что никто не обратил внимания на пение Алехно, но сама Полина не смогла узнать его по «фантастическому» голосу.

«Есть фактор удачи… видимо, в тот день она были не на стороне Руслана. Не торопитесь нас обвинять», — добавила артистка.

Напомним, что среди тех, кто прошел этап слепых прослушиваний восьмого сезона шоу «Голос», оказался отец погибшего актера из «Физрука» Егора Клинаева — Дмитрий. Он попал в команду к Сергею Шнурову.

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Тэги:

Валерий СюткинКонстантин МеладзеПолина ГагаринаПрограмма "Голос"Руслан АлехноСергей Шнуров
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«Не торопитесь обвинять»: Гагарина оправдалась за провалившегося на «Голосе» Алехно
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