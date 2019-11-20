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«Меня растоптало»: Гагарина объяснила слёзы после выступления отца Егора Клинаева

Певица не стала скрывать: она сразу узнала голос Дмитрия, когда он появился на сцене этапа слепых прослушиваниях.

«Меня растоптало»: Гагарина объяснила слёзы после выступления отца Егора Клинаева
Полина Гагарина не сдержала слез на выступлении Дмитрия Клинаева (Фото: кадр из программы "Голос")

Дмитрий Юрьевич — отец покойного актера сериала «Физрук» Егора Клинаева, который погиб в результате ДТП на МКАД, в память о сыне решил принять участие в восьмом сезоне вокального проекта «Голос» на Первом канале. Из всех наставников к музыканту повернулся только Сергей Шнуров. Позже в интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина объяснила свои слёзы на выступлении Дмитрия.

Исполнительница не смогла сдержать эмоций, увидев отца покойного Егора на сцене. Пожелав мужчине стойкости и сил для прохождения дальнейших этапов, отметив его музыкальное дарование, Полина поспешила в гримерную, не скрывая от присутствующих свои слезы.

По словам Гагариной, она знала Егора, когда тот был еще маленьким мальчиком. Юноша всегда присутствовал в их музыкальной компании, а потом стал интересоваться кино. Клинаев сыграл одну из ролей в сериале «Физрук» вместе с Дмитрием Нагиевым.

Полина отметила, что она запомнила Егора как парня, увлекающегося музыкой, а не как актера. Разумеется, певица знала все о произошедшей с ним трагедии. Смерть Егора исполнительница восприняла очень близко. Она до сих пор скорбит и соболезнует родным юноши.

Дмитрий Клинаев
Отец покойного Егора Клинаева пришел на вокальный проект «Голос» в память о сыне (Фото: кадр из программы «Голос»)

А когда Гагарина услышала голос Дмитрия Клинаева на слепых прослушиваниях, то не смогла сдержать слёз. Полина призналась, что почти сразу его узнала, еще до того, как их кресла повернулись к сцене.

«И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его», — добавила певица.

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Тэги:

Валерий СюткинДмитрий КлинаевЕгор КлинаевКонстантин МеладзеПолина ГагаринаПрограмма "Голос"Сергей Шнуров
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«Меня растоптало»: Гагарина объяснила слёзы после выступления отца Егора Клинаева
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