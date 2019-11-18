ЗВЕЗДЫ

Дочь 77-летней Алентовой предупредила об иллюзии «идеальной» семейной жизни

Юлия Меньшова посоветует забыть о стереотипах там, где речь заходит о любовных отношениях.

Дочь 77-летней Алентовой предупредила об иллюзии «идеальной» семейной жизни
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Юлия Меньшова поделилась своим мнением относительно стереотипов и штампов, связанных с семейной жизнью. По словам телеведущей, многие девушки до замужества уверены, что их вторая половинка обязательно станет прототипом «принца на белом коне». Дочь 77-летней Веры Алентовой раскритиковала женщин искренне верящих в то, мужья во что бы то не стало возьмут на себя решение всех насущных проблем — и вся супружеская жизнь будет сулить исключительное счастье и гармонию.

«Нечто вроде «дня сурка» по мотивам свадебных фотографий: слезы радости, брызги шампанского, улыбки, муж носит жену на руках, все умиляются. И так каждый день вплоть до «они жили долго и счастливо, и умерли в один день», — не без иронии подметила Меньшова, добавив, что по факту все выглядит абсолютно иначе.

В подтверждении своих слов Юлия решила обратиться с вопросом к верным почитательницам: А кто-нибудь такое встречал в реальной жизни?

«Фильтрованные фотки из «Инстаграм» в расчет не берем», — уточнила соведущая Максима Галкина.

По словам Меньшовой, она считает иллюзию о семейной жизни самой вредной. Актриса не сомневается, что в супружестве влюбленные обязательно будут конфликтовать, спорить между собой, проявлять милосердие и терпение, искать компромиссы, забывая о терминологии «ты должен» или «ты должна».

«И уж тем более не пытаться переделать человека под свою иллюзию «идеальных» отношений», — резюмировала Меньшова.

Телеведущая не сомневается, что любовные отношения и супружеская жизнь должна строиться на правде, которая проносит вполне реальную и осязаемую радость, нежность и тепло.

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Дочь 77-летней Алентовой предупредила об иллюзии «идеальной» семейной жизни
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