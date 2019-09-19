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Вера Алентова: «Самое приятное, когда тебя не узнают в роли»

Актриса рассказала, почему любит играть персонажей, совершенно на нее непохожих.

Вера Алентова: «Самое приятное, когда тебя не узнают в роли»
Вера Алентова/фото: globallookpress.com

Вера Алентова призналась, что любит актерские работы, для которых требуется изменить внешность. По ее словам, в кино такие роли ей встречали редко, но зато в театре она часто играет персонажей, в которых трудно узнать красавицу из фильмов «Москва слезам не верит» и «Зависть богов».

«В репертуаре Театра имени Пушкина когда-то была пьеса Антонио Вальехо «История одной лестницы». В ней моя героиня в первом акте — юная, скромная девочка, во втором — яркая проститутка, а в третьем — бомжиха без зубов. Три акта — три разных образа. Это же огромное счастье для актера, когда выпадает возможность понаблюдать за жизнью человека в развитии! » — рассказала Вера Валентиновна  в интервью «Комсомольской правде». 

Актриса отметила, что поэтому легко согласилась сыграть в картине  Светланы Проскуриной «Воскресенье»,которая выходит на российские экраны. В ней Алентова сыграла тяжело больную мать главного героя.  

«Когда ты берешь в руки сценарий и читаешь, что у тебя роль умирающего человека, то понимаешь, что ресницы тебе в этой роли точно приклеивать не будут…. Хотя грим все же был — в сторону ухудшения… Это шок для тех, кто видит меня другой», — пояснила она.

По словам Алентовой, в  Школе-студии МХАТ ей и ее однокурсникам говорили, что для актера нет ничего приятнее, чем когда его не узнают в роли. Это надо воспринимать как комплимент.

«Актер должен уметь играть и принца, и нищего. Быть красавцем и уродом», — уверена Народная артистка РФ.

В этом году Алентова и Владимир Меньшов отпраздновали золотую свадьбу. Они пережили расставание и воссоединение, взлет карьеры и международный успех кинокартины «Москва слезам не верит».

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Вера Алентова: «Самое приятное, когда тебя не узнают в роли»
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