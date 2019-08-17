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Меньшова вспомнила, как вместе с мужем выбирала имена для детей

Еще с 15 лет будущая актриса и телеведущая мечтала о том, что она родит дочку и назовет ее Таисией.

Меньшова вспомнила, как вместе с мужем выбирала имена для детей
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

Дочь народного артиста РСФСР Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой — Юлия Меньшова — на личной страничке в Instagram поразмышляла о чудесах. Телеведущая призналась, что, когда она познакомилась с будущим мужем, уже знала — какое имя даст первенцу, в том случае, если родится дочка.

С 15 лет Юлия мечтала родить девочку. Еще в юности актриса решила, что назовет свою малышку Таисией. По словам Меньшовой, она была в восторге от этого женственного и нежного имени. А ее супруг в отрочестве решил, что обязательно воспитает сына, которого непременно будут звать Андрей.

Спустя некоторое время, когда актриса сообщила своему избраннику о том, что она находится в интересном положении — супруг уступил уговорам жены, которая настояла на имени Федор. На тот момент пара уже знала пол будущего малыша. Однако их первенец родился 13 декабря, в день Андрея Первозванного.

Юлия Меньшова с семьей (Фото: Instagram.com/juliavmenshova)

«Как-то почти сразу стало ясно, что сын — Андрей. Что это имя прямо, действительно, больше всего ему подходит», — отметила Юлия.

Через пять лет Меньшова родила долгожданную дочку, она появилась на свет 23 мая в день памяти Таисии Египетской.

Актриса подметила, что загадав эти имена в юности, они с мужем предугадали своих детей. И в этом, по мнении Юлии, есть что-то чудесное.

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Меньшова вспомнила, как вместе с мужем выбирала имена для детей
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