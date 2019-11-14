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Нумеролог предсказала, сколько детей родится в браке Собчак и Богомолова

У пары хорошая совместимость, с точки зрения нумерологии.

Нумеролог предсказала, сколько детей родится в браке Собчак и Богомолова
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Похоже, что слухи о беременности Собчак могут в скором времени обрести реальные очертания. Нумеролог Клара Кузденбаева, специально для Teleprogramma.pro, сделала расчет отношений светской львицы и ее мужа Константина Богомолова. И в нем явственно прослеживается рождение ребенка. А точнее – двоих детей.

Второй малыш, судя по дате рождения Собчак, должен появиться на свет в год ее 38-летия, то есть в течении года. И это будет девочка. А вот у Богомолова почему-то в программе стоит мальчик. И он родится не в ближайшее время, а спустя 5 лет, в год его 49-летия.

«Несмотря на то что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна 4, это хороший показатель», — сообщил эксперт.

У пары есть реальный шанс сохранить свой брак, несмотря на прогнозы злопыхателей. Но только в том случае, если Ксения постарается прислушаться к своему мужу. Сейчас ведущая откровенно довлеет над ним. И напрасно, ведь ее супруг лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не даром предвидения и гипнотическими способностями.

«Прочность их брака зависит от того, насколько хватит терпения у Константина. Он терпелив и справедлив, в отличии от Ксении», — рассказал нумеролог, изучив даты рождения супругов.

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Нумеролог предсказала, сколько детей родится в браке Собчак и Богомолова
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