Нумеролог предсказала, сколько детей родится в браке Собчак и Богомолова

Похоже, что слухи о беременности Собчак могут в скором времени обрести реальные очертания. Нумеролог Клара Кузденбаева, специально для Teleprogramma.pro, сделала расчет отношений светской львицы и ее мужа Константина Богомолова. И в нем явственно прослеживается рождение ребенка. А точнее – двоих детей.

Второй малыш, судя по дате рождения Собчак, должен появиться на свет в год ее 38-летия, то есть в течении года. И это будет девочка. А вот у Богомолова почему-то в программе стоит мальчик. И он родится не в ближайшее время, а спустя 5 лет, в год его 49-летия.

«Несмотря на то что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна 4, это хороший показатель», — сообщил эксперт.

У пары есть реальный шанс сохранить свой брак, несмотря на прогнозы злопыхателей. Но только в том случае, если Ксения постарается прислушаться к своему мужу. Сейчас ведущая откровенно довлеет над ним. И напрасно, ведь ее супруг лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не даром предвидения и гипнотическими способностями.