Собчак подобрала к летящему платью трендовую меховую сумочку

В последнее время светская львица часто появляется в романтических образах.

Похоже, что свадьба Ксении Собчак напрямую отразилась на ее стиле. Образы, которые она стала выбирать для себя, становятся все более романтичными и женственными.

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На одном из светских мероприятий Ксения появилась в компании со своей подругой Матильдой Шнуровой в летящем платье мятного цвета. В руках она держала пушистую меховую сумочку круглой формы. Сумка прекрасно вошла в концепцию ее образа, тем самым разрушив стереотип о том, что меховые аксессуары можно носить исключительно с манто или шубами.

Кстати, своим пушистым аксессуаром Ксения продемонстрировала сразу два тренда: это мех и геометричность сумочек. Как рассказал Teleprogramma.pro стилист Сергей Никулин, в настоящее время также весьма актуальны сумки макси и мини, модели с клетчатым принтом и сумки-пакеты.