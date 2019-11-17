Звездный стиль

Собчак подобрала к летящему платью трендовую меховую сумочку

В последнее время светская львица часто появляется в романтических образах.

Собчак подобрала к летящему платью трендовую меховую сумочку
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Похоже, что свадьба Ксении Собчак напрямую отразилась на ее стиле. Образы, которые она стала выбирать для себя, становятся все более романтичными и женственными.

На одном из светских мероприятий Ксения появилась в компании со своей подругой Матильдой Шнуровой в летящем платье мятного цвета. В руках она держала пушистую меховую сумочку круглой формы. Сумка прекрасно вошла в концепцию ее образа, тем самым разрушив стереотип о том, что меховые аксессуары можно носить исключительно с манто или шубами.

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак. Фото
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Кстати, своим пушистым аксессуаром Ксения продемонстрировала сразу два тренда: это мех и геометричность сумочек. Как рассказал Teleprogramma.pro стилист Сергей Никулин, в настоящее время также весьма актуальны сумки макси и мини, модели с клетчатым принтом и сумки-пакеты.

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Собчак подобрала к летящему платью трендовую меховую сумочку
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