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«В предвкушении»: Яна Рудковская станцевала с Натальей Водяновой

Продюсер вместе с моделью готовятся к благотворительному вечеру.

«В предвкушении»: Яна Рудковская станцевала с Натальей Водяновой
Александр Плющенко и Яна Рудковская. Фото: Михаил Фролов/КП

Яна Рудковская выложила в своем микроблоге необычное видео. В ролике она и Наталья Водянова позируют фотографу и танцуют в футуристических костюмах. На видео также можно заметить их детей, включая Сашу Плющенко. В ролике также принимает участие дочь светской львицы Анны Брострем Алиса. 

Как пояснила Яна, видео — бэкстейдж съемок для обложки декабрьского праздничного приложения к журналу Vogue. Рудковская также отметила, что сейчас вся компания готовится к благотворительному детскому балу Baby Love Ball. «У нас будет потрясающий волшебный вечер, который поможет детям с особенностями осуществить их мечту. До нашего мероприятия остался ровно месяц. Мы в предвкушении…» — рассказала Яна. 

«Шикарная фотоссесия!!!», «Здорово!Молодцы!», — Очень интересно, стильно и красиво», — оценили подписчики видео Яны. 

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VogueНаталья Водяноварождественское видеоЯна Рудковская
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«В предвкушении»: Яна Рудковская станцевала с Натальей Водяновой
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