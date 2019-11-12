НОВОСТИ

СМИ: Яна Рудковская близко знала кровавого доцента Соколова

Продюсер в шоке от новости о его деяниях.

СМИ: Яна Рудковская близко знала кровавого доцента Соколова
Яна Рудковская. Фото Global look press

Петербургский доцент Олег Соколов, расчленивший Анастасию Ещенко, был известен задолго до своего кровавого поступка. Как пишет «МК», он консультировал многих известных личностей при покупке антиквариата и прочих исторических ценностей.

В частности, помогал шурину Юрия Лужкова, а также бывшему мужу Яны Рудковской, бизнесмену Виктору Батурину. Да и сама продюсер хорошо его знала.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», Яна в шоке от того, что сделал доцент Соколов. На нее он всегда производил впечатление интеллигентного человека, одержимого любовью к Наполеону. «Может быть, поэтому он и сошелся с моим бывшим супругом», — процитировал канал блондинку. Однажды Рудковская и Батурин встретились с Соколовым в Польше, где он отдыхал со своей супругой. Ценители эпохи Наполеона прибыли сюда специально, чтобы посмотреть на реконструкцию сражения одной из битв французского императора.

Сегодня Батурин категорически отказывается вспоминать свое общее прошлое с Соколовым. «Все, что было до этого — бессмысленно. Есть только то, что совершено», — сказал он «МК».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктор БатуринРудковская новостиЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
СМИ: Яна Рудковская близко знала кровавого доцента Соколова
Интересно?
Поделись с друзьями: