СМИ: Яна Рудковская близко знала кровавого доцента Соколова

Петербургский доцент Олег Соколов, расчленивший Анастасию Ещенко, был известен задолго до своего кровавого поступка. Как пишет «МК», он консультировал многих известных личностей при покупке антиквариата и прочих исторических ценностей.

В частности, помогал шурину Юрия Лужкова, а также бывшему мужу Яны Рудковской, бизнесмену Виктору Батурину. Да и сама продюсер хорошо его знала.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», Яна в шоке от того, что сделал доцент Соколов. На нее он всегда производил впечатление интеллигентного человека, одержимого любовью к Наполеону. «Может быть, поэтому он и сошелся с моим бывшим супругом», — процитировал канал блондинку. Однажды Рудковская и Батурин встретились с Соколовым в Польше, где он отдыхал со своей супругой. Ценители эпохи Наполеона прибыли сюда специально, чтобы посмотреть на реконструкцию сражения одной из битв французского императора.

Сегодня Батурин категорически отказывается вспоминать свое общее прошлое с Соколовым. «Все, что было до этого — бессмысленно. Есть только то, что совершено», — сказал он «МК».