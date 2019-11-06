«Горжусь»: Яна Рудковская ответила на вопрос о главной работе

Яна Рудковская готовится к премьере очередного ледового шоу. А пока она решила порассуждать о том, какое из представлений считает самым любимым.

В своем микроблоге Рудковская написала, что выбор сделать тяжело. «Сложно очень сказать, потому что я люблю и «Снежный Король», и «Щелкунчик»», — призналась Яна. Она добавила, что выбор усложняет и то, что она еще не видела финал нового шоу «Золушка».

Продюсер отметила, что горда постановкой «Лебединого озера», созданного с Сергеем Филиным — она подчеркивает, что впервые были соединены «лед и балет». Рудковская добавила, что счастлива, что вместе с ее супругом Евгением Плющенко танцевала прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. «Я счастлива что Аделина Сотникова была невероятным чёрным лебедем на льду», — призналась Рудковская.