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«Горжусь»: Яна Рудковская ответила на вопрос о главной работе

Продюсер призналась, что ей трудно выбрать любимое шоу.

«Горжусь»: Яна Рудковская ответила на вопрос о главной работе
Яна Рудковская. Фото: Юлия Иванко/КП

Яна Рудковская готовится к премьере очередного ледового шоу. А пока она решила порассуждать о том, какое из представлений считает самым любимым. 

В своем микроблоге Рудковская написала, что выбор сделать тяжело. «Сложно очень сказать, потому что я люблю и «Снежный Король», и «Щелкунчик»», — призналась Яна. Она добавила, что выбор усложняет и то, что она еще не видела финал нового шоу «Золушка». 

Продюсер отметила, что горда постановкой «Лебединого озера», созданного с Сергеем Филиным — она подчеркивает, что впервые были соединены «лед и балет». Рудковская добавила, что счастлива, что вместе с ее супругом Евгением Плющенко танцевала прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. «Я счастлива что Аделина Сотникова была невероятным чёрным лебедем на льду», — призналась Рудковская. 

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Аделина СотниковаЕвгений Плющеколедовое шоуОльга СмирноваЯна Рудковская
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«Горжусь»: Яна Рудковская ответила на вопрос о главной работе
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