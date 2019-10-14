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Максим Виторган обнаружил свое фото на сайте знакомств

Его альтер-эго представился как Роб.

Максим Виторган обнаружил свое фото на сайте знакомств
Максим Виторган. Фото Global look press

Актер Максим Виторган обнаружил свою фотографию на канадском сайте знакомств Bumble Date. Мужчина, решивший создать профайл со снимком российского актера, имеет имя Роб. По крайней мере, именно так он представился. Возраст он указал – 41 год, в то время, как Максиму уже 47 лет.

Актер сообщил о своей находке в stories Instagram, шутливо написав: «Все правда». Но вот как оказался он на этом пикантном портале, Виторган решил не сообщать.

Виторган. Фото
Виторган на сайте. Фото из сторис https://www.instagram.com/mvitorgan/

Напомним, ранее мы писали о новом автомобиле актера. Максим продолжает узнавать его новые функции. На сей раз в своем «Кадиллаке» любимец публики обнаружил возможность трансформации зеркала заднего вида в видеокамеру.

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Максим Виторган обнаружил свое фото на сайте знакомств
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