Максим Виторган обнаружил свое фото на сайте знакомств

Актер Максим Виторган обнаружил свою фотографию на канадском сайте знакомств Bumble Date. Мужчина, решивший создать профайл со снимком российского актера, имеет имя Роб. По крайней мере, именно так он представился. Возраст он указал – 41 год, в то время, как Максиму уже 47 лет.

Актер сообщил о своей находке в stories Instagram, шутливо написав: «Все правда». Но вот как оказался он на этом пикантном портале, Виторган решил не сообщать.

Напомним, ранее мы писали о новом автомобиле актера. Максим продолжает узнавать его новые функции. На сей раз в своем «Кадиллаке» любимец публики обнаружил возможность трансформации зеркала заднего вида в видеокамеру.