«Мама тоже не промах»: Васильев не стал критиковать Толкалину за любовь к мини

Историк моды заметил, что экс-возлюбленная Егора Кончаловского не упустит случая подчеркнуть, что у нее прекрасные ноги.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не стал критиковать 41-летнюю Толкалину за любовь к мини.

Васильев не скрывает: Любовь эксплуатирует образ женщины в активном поиске. При этом историк моды не нашел причин для критики. Напомним, что у актрисы есть восемнадцатилетняя дочка — Мария Кончаловская. Девушка вместе со своим молодым человеком Никитой Кузьминым обосновалась в Санкт-Петербурге, поселившись на съемной квартире. Историк моды назвал наследницу Егора Кончаловского «красивой девушкой», сделав наследнице именитой фамилии комплимент.

«Но и мама тоже не промах», — приводит 7days слова Александра Васильева.

О том, почему многие женщины после сорока предпочитают демонстрировать свою привлекательность, вводя в гардероб такой элемент одежды, как мини, в интервью Teleprogramma.pro объяснила психолог Анна Завгороднева.

По ее мнению, любой новый этап в жизни человека может стать кризисным, и на сегодняшний день существует даже такая популярная история о кризисе среднего возраста. Ни для кого не секрет, что подобный период наступает в жизни каждого человека, однако все реагируют на это по-разному. Кто-то идет осваивать новую профессию, кто-то кардинально меняет жизнь.