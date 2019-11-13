Звездный стиль

«Далека от моды»: Васильев предложил Снаткиной нанять стилиста

Историк моды раскритиковал актрису из сериала «Татьянин день» за пренебрежение трендами.

«Далека от моды»: Васильев предложил Снаткиной нанять стилиста
Анна Снаткина (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль и внешность Анны Снаткиной. Многие помнят актрису по роли в сериале «Татьянин день». В ленте девушка снялась вместе с возлюбленным экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой — Кириллом Сафоновым.

Оценивая внешность Снаткиной, соведущий Эвелины Хромченко экспертно подметил, что в свои 36 лет Анна сохранила обаятельность и привлекательность. По словам историкам моды, актриса обладает прекрасной улыбкой, живым взглядом и миловидными чертами лица.

«Оценка за внешность пять с плюсом. Но, к сожалению, публика сегодня невероятно избалованная. Женской красотой уже никого не удивишь. У нас 90% современных артисток — писанные красавицы. У них замечательный гардероб, шикарные драгоценности… Они знают, что на красную дорожку надо обязательно выходить в вечернем наряде. И что вовсе не обязательно вооружать шляпку в виде паяца страуса», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Снаткиной, по мнению историка моды, необходимо брать «новую высоту». Именно поэтому соведущий Эвелины Хромченко советует Анне обзавестись персональным стилистом.

«Снаткина, как мне кажется, далека от моды, не следит за последними трендами. Она полностью погружена в женственную классику, которая стала для нее спасительной соломинкой», — раскритиковал актрису историк моды.

Васильев уверен, что Снаткиной стоит поработать и над прической. Знаменитость предпочитает зачесывать волосы на прямой пробор, собирая их в пучок.

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«Далека от моды»: Васильев предложил Снаткиной нанять стилиста
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