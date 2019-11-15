«Юля родит дочку»: Кинжинов из «Битвы экстрасенсов» пророчит Цыганову пополнение 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно от поклонников узаконили свои отношения. Еще в марте 2016 года у пары родился общий ребенок — сын Федор. У актера также подрастают семеро детей от предыдущих с Ириной Леоновой. Несмотря на то, что Юлия и Евгений стараются не афишировать личную жизнь, они уже появлялись на публике с обручальными кольцами на безымянных пальцах, подтверждая факт того, что они оформили брак.

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Разложив карты таро, финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов пришел к выводу, что молодые люди скрывают брак от общественности из-за той критики, с которой они столкнулись после того, как публике стало известно об их романе.

«Далеко не все хотят выставлять свои отношения напоказ и афишировать их. Особенно когда вокруг злые языки беспрестанно говорят о том, что ради Юлии Евгений бросил жену с семью детьми», — отметил таролог в интервью Teleprogramma.pro.

При этом Кинжинов напророчил Цыганову пополнение в семействе. Так, экстрасенс не сомневается, что в ближайшем будущем Евгений станет отцом девятерых детей.