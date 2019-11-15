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«Юля родит дочку»: Кинжинов из «Битвы экстрасенсов» пророчит Цыганову пополнение 

Таролог не сомневается, что в ближайшем будущем бывший возлюбленный Ирины Леоновой станет отцом девятерых детей.

«Юля родит дочку»: Кинжинов из «Битвы экстрасенсов» пророчит Цыганову пополнение 
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Globallookpress.com)

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно от поклонников узаконили свои отношения. Еще в марте 2016 года у пары родился общий ребенок  — сын Федор. У актера также подрастают семеро детей от предыдущих с Ириной Леоновой. Несмотря на то, что Юлия и Евгений стараются не афишировать личную жизнь, они уже появлялись на публике с обручальными кольцами на безымянных пальцах, подтверждая факт того, что они оформили брак.

Разложив карты таро, финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов пришел к выводу, что молодые люди скрывают брак от общественности из-за той критики, с которой они столкнулись после того, как публике стало известно об их романе.

«Далеко не все хотят выставлять свои отношения напоказ и афишировать их. Особенно когда вокруг злые языки беспрестанно говорят о том, что ради Юлии Евгений бросил жену с семью детьми», — отметил таролог в интервью Teleprogramma.pro.

Таролог Александр Кинжинов
Александр Кинжинов пророчит Евгению Цыганову и Юлии Снигирь появление еще одного ребенка (Фото: личный архив)

При этом Кинжинов напророчил Цыганову пополнение в семействе. Так, экстрасенс не сомневается, что в ближайшем будущем  Евгений станет отцом девятерых детей.

«Могу сказать одно, они друг друг любят и вскоре Юлия подарит ему еще дочку (один общий ребенок у них уже есть). А брак они заключили для себя, а не для кого-то. Карты говорят, что это крепкий брак на долгие годы, хотя без ссор не обойтись. Для их отношений самым трудным будет 2021 год. Если они смогут прожить его вместе, то дальше все будет, как в хорошей доброй сказке», — добавил Кинжинов.

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дети звездЕвгений Цыгановестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаПрограмма «Битва экстрасенсов»Юлия Снигирь
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«Юля родит дочку»: Кинжинов из «Битвы экстрасенсов» пророчит Цыганову пополнение 
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