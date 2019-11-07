Снигирь не стала брать фамилию Цыганова после тайной свадьбы

Гражданские отношения с многодетным отцом Евгением Цыгановым у Юлии Снигирь завершились хэппи-эндом, а именно — оформлением брака. По крайней мере, к такому выводу пришли зрители после выхода программы Федора Бондарчука «Кино в деталях». В студии Евгений появился с кольцом на безымянном пальце.

«У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же, как у тебя, потому что чуть пораньше», — сказал Федор.

Судя по этим словам, Бондарчук знал о свадьбе Цыганова. И произошла она раньше сентября, потому что в первый день осени Федор женился на Паулине Андреевой.

Продолжать тему женитьбы Евгений в эфире отказался, его жена на звонок корреспондентов «КП» разразилась бранью, а актеры театра, в котором он служит, хранят гробовое молчание. Настоящие партизаны! Коллеги звездной пары говорят, что чета некоторое время назад закрылась не только от прессы, но и от друзей, настолько им насолило публичное внимание.

Сегодня точно известно одно — фамилию Снигирь на Цыганову менять не стала, оставив себе старую — от первого мужа.

Что ж, а нам остается только поздравить Юлию с достижением цели. Ведь с прежней возлюбленной Ириной Леоновой, несмотря на наличие семерых детей, Цыганов так и не расписался.