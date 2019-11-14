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Киркоров выскочил как черт из табакерки и поздравил Милявскую

Артист вспомнил музыкальный телефильм 20-летней давности, в котором сыграл с певицей.

Киркоров выскочил как черт из табакерки и поздравил Милявскую
Лолита Милявская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

14 ноября Лолита Милявская отмечает свой день рождения. Поздравления сыпятся отовсюду — в том числе и со стороны знаменитостей. Так, Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram нестандартное послание подруге. 

Король российской эстрады разместил в микроблоге кадр из телефильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», который в 2001 году снимался для украинского телевидения. «Солоха ты моя дорогая!» — обратился к Лолите Киркоров, напомнив, что именно этого персонажа сыграла Милявская в ленте. Киркорову досталась в мюзикле роль черта. 

«Будь счастлива! Живи долго-долго! Ну а я всегда рядом. Твой Друг и Брат по жизни и сцене, Ф. К.», — поздравил Филипп подругу. В ответ Милявская напомнила, что совсем недавно писала ему о том, как скучает по тихим разговорам. «Спасибо, что так Много Лет рядом и Надёжен Чертовски», — добавила певица. 

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день рожденияЛолита МилявскаятелефильмФилипп Киркоров
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Киркоров выскочил как черт из табакерки и поздравил Милявскую
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