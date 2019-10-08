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Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен

Певица не поделила авторские права со своим продюсером Леной Кипер.

Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен
Лолита Милявская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Певица Лолита Милявская подала иск на музыкальную продюсерскую компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн». Как стало известно, артистка подала жалобу в Следственный комитет. 

Лолита и продюсер Елена Кипер
Лолита и продюсер Елена Кипер. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, общаясь с журналистами РЕН ТВ, дело длится уже более года. Он отметил, что речь идет о каталоге песен Лолиты. Права на ряд песен артистка, по словам адвоката, не отчуждала и не подписывала никаких договоров. По всей видимости, компания выпустила несколько песен. Жорин называет такие хиты Лолиты, как «На Титанике», «Ты мое море» и «Чудо чудное». 

Как заявил адвокат, компания предоставила в суд подложные документы. Как показала экспертиза, подпись на документах не принадлежала Лолите Милявской. После этого дело было передано в МВД как связанное с мошенничеством. 

Елена Кипер сотрудничала с Лолитой в течение 10 лет. Среди других она написала для нее хит «Ориентация Север» и сняла клип «На скотч». 

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Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен
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