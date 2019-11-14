«Тина, огонь!»: Канделаки шокировала подружку сюрпризом на день рождения

Тина Канделаки в очередной раз удивила подписчиков. В своем микроблоге она разместила собственную фотографию в образе Чудо-Женщины — супергероини из вселенной DC. Рядом с ней на коллаже разместилась Наталья Давыдова в костюме Супермена.

«Как говорила королева Зена, cамое важное — не победа, а участие, как и в жизни самое главное — не триумф, а борьба. Главное — не победить, а сражаться», — подписала иллюстрацию Канделаки. Следом она поздравила Давыдову с днем рождения, назвав ее «супергероиней».

Тем, кто следит за блогами обеих женщин, стало понятно, что пост Тины — ответ на поздравление ее самой с днем рождения, которое несколько дней назад разместила Давыдова в своем микроблоге. Тогда она опубликовала целую серию коллажей с героями фильма «Смерть ей к лицу», причем, лица главных героинь заменила на свое и Тины Канделаки. Тогда она подписала фотографии так: «Жизнь ей к лицу».

На пост Тины Давыдова отреагировала следующим образом: «Тина, огонь!!!!! Ответ засчитан».