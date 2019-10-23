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Тина Канделаки объяснила, почему измена начинается с вирта

Телеведущая уверена, что сегодня женам стало сложно удержать внимание мужей, и виной тому технологии.

Тина Канделаки объяснила, почему измена начинается с вирта
Тина Канделаки. Фото: Роман Игнатьев/КП

Тина Канделаки решила порассуждать о том, как высокие технологии меняют отношение людей к ухаживаниям и браку. Она напомнила, что сегодня в США сразу в нескольких штатах интимная переписка и обмен откровенными фото приравниваются к измене. 

По словам Канделаки, несмотря на то что женщины сегодня обладают широким набором прав, им все сложнее поддерживать мужской интерес к себе.

Тина Канделаки уверена, что высокие технологии изменили отношения мужчины и женщины
Тина Канделаки уверена, что технологии повлияли на отношения. Фото: Михаил Фролов/КП

Как пишет Тина, причиной тому — тот факт, что мужчина «получил безграничные цифровые угодья для своих увлечений». 

Выход Канделаки видит в наличии у женщины содержательности. Однако она подчеркивает, что это требует определенных усилий над собой. 

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браквысокие технологиизвездные рассуждениязнакомствасмартфонТина Канделаки
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Тина Канделаки объяснила, почему измена начинается с вирта
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