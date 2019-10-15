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Тина Канделаки заверила, что мужчинам не нравятся полные женщины

Ведущая провела опрос среди своих знакомых и подвергла критике популярное движение бодипозитив.

Тина Канделаки заверила, что мужчинам не нравятся полные женщины
Тина Канделаки продолжает давать советы о здоровом образе жизни. Фото: Komsomolskaya Pravda

Что такое бодипозитив? Этому вопросу посвящен новый пост Тины Канделаки в социальной сети. После того, как телеведущая стала генеральным продюсером спортивного канала, она всё чаще высказывается о спорте и уходе за собой.

«Бодипозитив — штука противоречивая. Если вы прекрасно чувствуете себя при весе 76 кг, дай бог вам здоровья. Если при 110 кг вы пытаетесь убедить окружающих, что у вас все хорошо, то я позволю себе с вами не согласиться», — пишет звезда экрана в Instagram.

Женщина отметила, что когда глянцевые журналы публикуют фотографии полных моделей, они не пишут о состоянии их внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. По мнению ведущей, безудержный оптимизм и принятие себя — не повод для волосатых подмышек, избыточного веса и плохого состояния кожи.

Канделаки пишет, что общалась с разными мужчинами по этому поводу и не нашла тех, кто был бы искренне влюблен в новый феномен женской красоты. Она призвала подписчиков быть физически развитыми и не отпугивать людей «естественными» запахами.

А вы что думаете о бодипозитиве?

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Тина Канделаки заверила, что мужчинам не нравятся полные женщины
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