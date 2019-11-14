Анфиса Чехова объяснила, что удерживает ее от эмиграции

Известная телеведущая призналась, что хочет уехать из страны , но не с кем.

Анфиса Чехова совсем недавно провела выходные за границей. А уже сегодня она высказалась о том, что хотела бы переехать за рубеж на ПМЖ. Об этом Чехова рассказала в своем микроблоге.

Чехова часто обращается к своим читателям, делясь с ними различными советами и впечатлениями. Однако на этот раз она попросила их самих задать ей любые вопросы. Один из читателей спросил ведущую, не задумывалась ли она когда-либо о переезде за границу.

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«Все больше и больше хочется жить в другой стране. Но, наверное, одна я не решусь туда переехать. Я очень парный человек. Как-нибудь в паре перееду», — ответила Чехова. Телезвезда также обозначила место, в которое больше не хотела бы поехать отдыхать. Этим местом оказался город Сочи. «Я там проработала три месяца, и как-то не зашло по каким-то причинам», — призналась Анфиса.