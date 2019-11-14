ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова объяснила, что удерживает ее от эмиграции

Известная телеведущая призналась, что хочет уехать из страны , но не с кем.

Анфиса Чехова объяснила, что удерживает ее от эмиграции
Анфиса Чехова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анфиса Чехова совсем недавно провела выходные за границей. А уже сегодня она высказалась о том, что хотела бы переехать за рубеж на ПМЖ. Об этом Чехова рассказала в своем микроблоге. 

Чехова часто обращается к своим читателям, делясь с ними различными советами и впечатлениями. Однако на этот раз она попросила их самих задать ей любые вопросы. Один из читателей спросил ведущую, не задумывалась ли она когда-либо о переезде за границу. 

«Все больше и больше хочется жить в другой стране. Но, наверное, одна я не решусь туда переехать. Я очень парный человек. Как-нибудь в паре перееду», — ответила Чехова. Телезвезда также обозначила место, в которое больше не хотела бы поехать отдыхать. Этим местом оказался город Сочи. «Я там проработала три месяца, и как-то не зашло по каким-то причинам», — призналась Анфиса. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чеховазаграницателеведущаяэмиграция
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова объяснила, что удерживает ее от эмиграции
Интересно?
Поделись с друзьями: