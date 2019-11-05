Анфиса Чехова в отпуске пожаловалась на приступ обжорства

Анфиса Чехова вслед за Эвелиной Бледанс отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Компанию телеведущей составила стилист-имиджмейкер Мария Белова.

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И, хотя Эвелина совсем недавно отлично отдохнула в жарких странах, чужой отпуск немного не дает покоя артистке. Увидев в stories Instagram Анфисы кадры, где девушка жалуется, что сильно переела тунца, бдительная актриса тут же предъявила ей видеопретензию.

«Анфиса, какого ты там тунца съела? А мне кусочек?», — спросила она.

Находчивая Анфиса, чтобы не обижать подругу, ответила ей в том же стиле – отправила ей виртуальную рыбу в виде картинки-эмодзи. И написала: «Лови тунца».