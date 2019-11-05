НОВОСТИ

Анфиса Чехова в отпуске пожаловалась на приступ обжорства

Сейчас телеведущая отдыхает в Эмиратах.

Анфиса Чехова в отпуске пожаловалась на приступ обжорства
Анфиса Чехова. Фото Global look press

Анфиса Чехова вслед за Эвелиной Бледанс отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Компанию телеведущей составила стилист-имиджмейкер Мария Белова.

И, хотя Эвелина совсем недавно отлично отдохнула в жарких странах, чужой отпуск немного не дает покоя артистке. Увидев в stories Instagram Анфисы кадры, где девушка жалуется, что сильно переела тунца, бдительная актриса тут же предъявила ей видеопретензию.

«Анфиса, какого ты там тунца съела? А мне кусочек?», — спросила она.

Находчивая Анфиса, чтобы не обижать подругу, ответила ей в том же стиле – отправила ей виртуальную рыбу в виде картинки-эмодзи. И написала: «Лови тунца».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова фотоЭвелина Блёданс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова в отпуске пожаловалась на приступ обжорства
Интересно?
Поделись с друзьями: