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Не прошло и года: Анфиса Чехова попыталась связаться с Заворотнюк

Телеведущая дружит с семьей актрисы.

Не прошло и года: Анфиса Чехова попыталась связаться с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Анфиса Чехова попыталась связаться с Анастасией Заворотнюк, написав ей сообщение в мессенджере. Увы, попытка оказалась неудачной.

«Я ей писала, но ничего вразумительного не услышала. И понимаю, что незачем навязываться. У человека сейчас свои происходят процессы. И, дай бог, чтобы все было хорошо», — уклончиво рассказала журналисту программы «В теме» Анфиса Чехова.

То есть получается, что все-таки что-то телеведущая услышала, хоть и не очень «вразумительное»? При практически полном информационном вакууме о состоянии актрисы это уже неплохое известие.

Напомним, по неподтвержденным данным из СМИ актриса страдает раком мозга. Однако в последнее время в Интернет-пространстве все чаще стали звучать оптимистические прогнозы относительно состояния Анастасии. В частности, источник продюсера Андрея Разина сообщил, что артистка пошла на поправку. Аналогичную информацию дали и в одной из программ НТВ, где старец Александр и вовсе заявил, что никакого рака у Анастасии нет. Проблема – в центральной нервной системе. Скоро звезде, по его предсказаниям, станет значительно лучше, смерти он не увидел.

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Не прошло и года: Анфиса Чехова попыталась связаться с Заворотнюк
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