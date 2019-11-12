«Он на страже»: Тодоренко появилась на «гламурной» премии без Топалова

Регина Тодоренко стала одной из самых ярких героинь на церемонии вручения премии «Женщина года» по версии Glamour, которая состоялась 12 ноября в «Геликон-опере» в Москве. Многие обратили внимание на то, что девушка появилась на мероприятии в одиночестве. А ведь в прошлом году пара позировала фотографам вместе, причем Регина находилась на последнем месяце беременности.

Телеведущая объяснила Teleprogramma.pro, почему она пришла на мероприятие без Влада Топалова. «Я очень люблю с ним находиться 24 часа в сутки. Но он сегодня остался с сыном, на страже. Поэтому мы сейчас не всегда имеем возможность выходить вместе. За редким исключением — когда бабушка приезжает, либо на няню оставляем», — рассказала Тодоренко.

Девушка призналась, что каждый шаг ребенка ее очень радует. Например, малыш уже начал говорить первые слова. «Он говорит «мама» и «папа». Первый слог «ма» произнес в шесть месяцев. Папу порадовал буквально через месяц», — поделилась Регина.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре прошлого года. А в декабре у пары родился сын, которого они назвали Михаилом.