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«Он на страже»: Тодоренко появилась на «гламурной» премии без Топалова

Телеведущая не смогла пропустить церемонию «Женщина года» по версии Glamour.

«Он на страже»: Тодоренко появилась на «гламурной» премии без Топалова
Регина Тодоренко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Регина Тодоренко стала одной из самых ярких героинь на церемонии вручения премии «Женщина года» по версии Glamour, которая состоялась 12 ноября в «Геликон-опере» в Москве. Многие обратили внимание на то, что девушка появилась на мероприятии в одиночестве. А ведь в прошлом году пара позировала фотографам вместе, причем Регина находилась на последнем месяце беременности.

Телеведущая объяснила Teleprogramma.pro, почему она пришла на мероприятие без Влада Топалова. «Я очень люблю с ним находиться 24 часа в сутки. Но он сегодня остался с сыном, на страже. Поэтому мы сейчас не всегда имеем возможность выходить вместе. За редким исключением — когда бабушка приезжает, либо на няню оставляем», — рассказала Тодоренко. 

Регина Тодоренко на вручении премии «Женщина года Glamour»
Регина Тодоренко на вручении премии «Женщина года Glamour». Фото: Лика Брагина

Девушка призналась, что каждый шаг ребенка ее очень радует. Например, малыш уже начал говорить первые слова. «Он говорит «мама» и «папа». Первый слог «ма» произнес в шесть месяцев. Папу порадовал буквально через месяц», — поделилась Регина. 

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре прошлого года. А в декабре у пары родился сын, которого они назвали Михаилом. 

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GlamourВлад Топаловдети зведпремия журнала GlamourРегина Тодоренко
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«Он на страже»: Тодоренко появилась на «гламурной» премии без Топалова
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