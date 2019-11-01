«Пойду усмирю свои гормоны»: Регина Тодоренко расплакалась на съемках

Ведущая показала видео со съемок рекламного ролика. Произнося ключевую фразу, она вдруг заплакала, а потом объяснила, почему.

Регина Тодоренко всегда старается быть откровенной со своими подписчиками. Вот и в этот раз она не постеснялась рассказать о небольшом казусе, который произошел с ней во время съемок рекламного ролика.

В ролике, который Регина выложила в своем микроблоге, она начинает произносить фразу, которая прописана в сценарии ролика. Однако внезапно прерывается и начинает плакать. «Так грустно стало», — признается в видео Регина, когда ей протягивают салфетку.

В описании ролика Тодоренко объяснила, что в ролике речь шла о принятии себя. На ключевых словах Регина вдруг подумала обо всех недостатках, которые она скрывает от людей, потому что боится их показать.

«Внутри огромное желание поделиться и найти единомышленников , которые поддержат и подскажут, как справляться», — посетовала телеведущая.

Регина добавила, что люди часто пытаются скрыть свои не самые развитые стороны. При этом они забывают о себе настоящих, прикидываясь кем-то другим. «Я всё! Пойду усмирю свои гормоны», — подвела итог Тодоренко.