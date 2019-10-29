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«Красивая рабочая лошадь»: Регина Тодоренко отозвалась о своем портрете

Телеведущая показала собственный портрет, выполненный ребенком.

«Красивая рабочая лошадь»: Регина Тодоренко отозвалась о своем портрете
Регина Тодоренко. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

Регина Тодоренко в своем микроблоге похвасталась портретом, который создал ребенок. В описании фото она рассказала о художественных способностях собственного сына. По признанию Регины, мальчик пока рисует «очень смешно». «Его художественным шедеврам еще далеко до мировых полотен», — отметила Тодоренко, добавляя, что сын только-только научился держать в руках ложку. 

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Регина пояснила, что рисунок в ее руках выполнила талантливая девочка, которая подарила его ведущей. «Вот так я выгляжу в глазах этой девочки – рабочая красивая лошадь!» — пошутила Тодоренко. 

Она рассказала, что рисовать родителей — новый челлендж, придуманный одним из благотворительных фондов. После того, как работ будет накоплено достаточное количество, их представят на специальной выставке в Москве. Каждый желающий сможет приобрести себе одно из полотен. 

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«Красивая рабочая лошадь»: Регина Тодоренко отозвалась о своем портрете
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