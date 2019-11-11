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«Тестостерон витает в воздухе»: Водонаева осталась в восторге от ростовских мужчин

Телеведущая побывала в южном городе и рассказала, чем отличаются местные мужчины.

«Тестостерон витает в воздухе»: Водонаева осталась в восторге от ростовских мужчин
Алена Водонаева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Алена Водонаева посетила Ростов-на-Дону и, судя по всему, осталась под большим впечатлением от города. Она призналась, что не сделала в Ростове ни одной фотографии и лишь размещала снимки в разделе «сторис» на своей странице в Instagram. 

Водонаева рассказала, что успела побывать на концерте Димы Билана, куда попала неожиданно. «Танцевали до самого его окончания», — поделилась она с подписчиками. Звезда добавила, что попробовала один из самых известных местных деликатесов — раков. «Я теперь умею отличить самца от самки», — призналась Алена. 

Кроме того, Водонаева называет Ростов городом «красивых женщин и настоящих мужчин». «Тестостерон витает в воздухе. Это вам не Москва с нашими, в большинстве красивыми мальчиками. Мальчикам не в обиду», — подвела итог телеведущая. 

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Алена ВодонаевапоездкаРостов-на-Дону
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«Тестостерон витает в воздухе»: Водонаева осталась в восторге от ростовских мужчин
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