«Тестостерон витает в воздухе»: Водонаева осталась в восторге от ростовских мужчин

Алена Водонаева посетила Ростов-на-Дону и, судя по всему, осталась под большим впечатлением от города. Она призналась, что не сделала в Ростове ни одной фотографии и лишь размещала снимки в разделе «сторис» на своей странице в Instagram.

Водонаева рассказала, что успела побывать на концерте Димы Билана, куда попала неожиданно. «Танцевали до самого его окончания», — поделилась она с подписчиками. Звезда добавила, что попробовала один из самых известных местных деликатесов — раков. «Я теперь умею отличить самца от самки», — призналась Алена.

Кроме того, Водонаева называет Ростов городом «красивых женщин и настоящих мужчин». «Тестостерон витает в воздухе. Это вам не Москва с нашими, в большинстве красивыми мальчиками. Мальчикам не в обиду», — подвела итог телеведущая.