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Алена Водонаева осудила воспитательные меры Кэти Холмс

Звезда «Дома-2» готова дать голливудской актрисе совет, как знакомить ребенка с очередным мужем.

Алена Водонаева осудила воспитательные меры Кэти Холмс
Алена Водонаева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Алена Водонаева уже не в первый раз проводит серьезный анализ отношений звездных пар, в том числе голливудских. На этот раз в зону ее внимания попал союз актрисы Кэти Холмс и Джейми Фокса. 

Стало известно, что дочь Холмс Сури была очень привязана к бойфренду матери, и их расставание стало для нее ударом. Положение усугубляется тем, что родной отец девочки, актер Том Круз, не общается с ней с 2013 года по совету авторитетных знатоков сайентологии — учения, которым он руководствуется в жизни. В итоге Сури, которая видела в Фоксе замену Крузу, осталась без отцовской заботы. 

Кэти Холмс
Кэти Холмс. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Водонаева категорично высказалась о ситуации. По ее мнению, ошибку допустила сама Кэти Холмс. «Нельзя навязывать детям новых пап, даже когда родной отец только “воскресный”», — пишет звезда «Дома-2». 

В качестве примера Алена привела собственного сына Богдана. Она рассказала, что после развода с первым мужем никто из ее последующих бойфрендов не посягал на роль отца мальчика. К тому же ее первый супруг всегда уделял достаточно внимания сыну. 

Водонаева считает, что развод в наше время стал «привычным и распространенным» делом. А рожать детей ради укрепления брака, по мнению звезды, — эгоистично. 

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Алена ВодонаеваКэти ХолмсРазводТом Круз

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Алена Водонаева осудила воспитательные меры Кэти Холмс
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