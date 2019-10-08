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Алена Водонаева назвала захотевшего жениться Джигурду пожилым клоуном

Экс-участница «Дома-2» считает Никиту и его супругу Марину феноменами российского шоу-бизнеса.

Алена Водонаева назвала захотевшего жениться Джигурду пожилым клоуном
Алена Водонаева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2TyZdPJps2/

Алена Водонаева неоднозначно высказалась о возрождении Никиты Джигурды в информпространстве. Экс-участница скандального шоу «Дом-2» назвала грязной борьбу скандального шоумена за наследство подруги Людмилы Браташ. Водонаева подчеркнула – за рубежом никто не стал бы тратить полученные столь неоднозначным способом деньги на себя – многие предпочли бы отдать их на благотворительность. Джигурда же с Анисиной планируют вложить заработанный миллиард в повторную свадьбу.

Водонаева отметила, что воспринимает Джигурду неоднозначно. Для «7 дней» она пояснила, что с одной стороны, Джигурда, безусловно, является феноменом российского шоу-бизнеса — за счет собственной непредсказуемости и неоднозначности. Нередко его собеседники не сразу могут понять, когда артист серьезен и искренен, а когда он лукавит.

С другой же стороны, Джигурда воспринимается аудиторией как «пожилой клоун» наравне с Бари Алибасовым – люди с радостью готовы смотреть демонстрируемый спектакль, но мало кто воспринимает происходящее всерьез.

Что же касается чувств Джигурды к бывшей жене, то Водонаева верит – они настоящие. Выражает же их Джигурда в свойственном ему стиле – пылко и «цветисто».

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Алена Водонаева назвала захотевшего жениться Джигурду пожилым клоуном
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