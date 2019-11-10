«У меня таких ощущений не было очень давно!»: участник шоу «План Б» рассказал о том, зачем пришел на проект

Сергей Коробков откровенно рассказал в интервью об изменах бывшей девушки и о том, что чувствует к Бузовой.

Сергея Коробкова многие считают самым скромным из всех претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой. Сам он с этим не согласен. В интервью порталу «СтарХит» он признался, что впервые оказался под прицелом стольких камер, и поэтому демонстрировал некоторую скромность, которая со временем должна уйти.

Коробков, которому сейчас 25 лет, признался, что хорошо понимает Бузову, поскольку сам переживал предательство. За месяц до свадьбы он узнал, что его девушка нашла другого. Когда Сергей вызвал ее на откровенный разговор, та не стала отрицать связи на стороне, и отношения на этом были завершены.

Сейчас баскетболист говорит, что готов к новым отношениям. Причем, он убежден, что подходит Ольге по характеру. «У меня таких ощущений не было очень давно!» — говорит он о знакомстве со звездой. Спортсмен считает Бузову доброй и отзывчивой, а еще ранимой и милой. Он убежден, что она тоже «хочет быть любимой». Ранее молодой человек уже предпринимал попытки знакомства с певицей — пытался попасть в проект «Замуж за Бузову».

Он надеется, что вторая попытка обернется для него удачей. Сергей признается, что ему очень понравилось «двойное свидание», которое Ольга и Тимур Батрутдинов провели с участниками в третьем выпуске шоу. Коробков отметил, что в какой-то момент даже забыл, что они на встрече не одни.