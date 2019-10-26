Ольга Бузова нашла в телефоне Романа Гриценко архивы с порно

Ольга Бузова застала Романа Гриценко за просмотром порно. В новом выпуске шоу «План Б», где за сердце Ольги и борется экс-участник «Дома-2», ведущая решила изучить телефоны всех кандидатов. Больше всего ожиданий Ольга возложила как раз на Гриценко – в свое время певица и юноша были очень близки. Каково же было удивление Бузовой, когда она нашла в телефоне своего потенциального ухажера порно.

Starhit отмечает, что Гриценко, помимо самого факта просмотра подобного кинематографа, удивил Бузову и тем, что очень любит экзотику. Ольга негативно высказалась по поводу находки и заявила, что считала жениха романтиком. Сам Гриценко такого поворота событий явно не ожидал – он покраснел и невинно заулыбался, но отметил, что одинок, а значит, в этом нет ничего запретного.

В грядущее воскресенье, 27 октября, на ТНТ выйдет третий выпуск шоу «План Б». Проверка телефонов неприятно удивит Ольгу не в первый раз – по слухам, бороться за сердце Бузовой и Батрутдинова пришла бывшая пара возлюбленных – Маргарита Кошкина и Виталий Лукашин.