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Ольга Бузова записала саундтрек к шоу «План Б»

Премьера песни «Я еще верю» состоится 11 октября. Композиция будет звучать во всех выпусках программы.

Ольга Бузова записала саундтрек к шоу «План Б»
Ольга Бузова

Еще несколько дней назад Ольга Бузова рассказала о своей новой песне «Я еще верю». Певица призналась, что трек очень личный и эмоциональный. Более того, по словам артистки, услышав композицию, ее мама заплакала. 

Интересно, что песня станет не только самостоятельным хитом, но и саундтреком к новому шоу «План Б». Напомним, программа с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым выйдет в эфир канала ТНТ уже 13 октября. 

Шоу «План Б» выйдет на ТНТ 13 октября
Шоу «План Б» выйдет на ТНТ 13 октября

«Я еще верю в то чувство, которого нет. Я еще верю, что в сердце останется свет», — делится своими переживаниями певица в новом треке. 

«Трек «Я еще верю» — про то, что я верю в любовь, и верю в то, что есть мужчина, который сделает меня по-настоящему счастливой. Мне тяжело раскрываться людям, тяжело доверять, ведь меня столько раз обманывали. Но я снова использую этот шанс от ТНТ, шанс найти свою любовь. И я верю, что все будет хорошо», — говорит Ольга о новой композиции.

Вместе с Ольгой за счастье будет бороться Тимур Батрутдинов
Вместе с Ольгой за счастье будет бороться Тимур Батрутдинов

Премьера «Я еще верю» состоится за два дня до выхода шоу — 11 октября. Напомним, премьера программы «План Б» пройдет на телеканале ТНТ 13 октября в 20:30. 

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«План Б»новая песняОльга БузоваТимур БатрутдиновТНТ
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Ольга Бузова записала саундтрек к шоу «План Б»
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