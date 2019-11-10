«Андрей будь почаще с детьми»: Подписчики Андрея Аршавина оценили его выходные с сыновьями и дочерью

Андрей Аршавин не так давно вновь начал общаться со своими детьми от Юлии Барановской. В своем микроблоге в Instagram он выложил фотографию и видео о том, как провел свободное время с Артемом, Яной и Арсением.

В видео, младший сын Аршавина и Барановский показывает, как любит есть лимон. Многих заинтриговало, кто снимает ролик. Однако большинство обратили внимание на то, что Андрею должен чаще видеться со своими детьми.

«Приятно смотреть на счастливую семью», «Андрей будь почаще с детьми, это твой несгораемый КАПИТАЛ. Все могут от тебя отвернуться, но дети будут рядом, если сейчас ты будешь рядом с ними», — написали фолловеры Андрея.

Между тем, Юлия Барановская заинтриговала подписчиков, показав фотографии в свадебном платье. «По-моему, мне очень идёт», — призналась она. Наряд оценили ее подписчики. «В ожидании красивой свадьбы твоей. Ты это заслужила», — высказала свое мнение Яна Рудковская.