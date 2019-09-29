НОВОСТИ

Аршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева

Андрей порадовался, что освободившимся футболистам удалось быстро найти работу.

Аршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева
АНДРЕЙ АРШАВИН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Бывший член сборной России по футболу питерского «Зенита», а также недавний герой скандальной светской хроники Андрей Аршавин прокомментировал подписание контрактов бывшими сидельцами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым со своими футбольными клубами. После освобождения по УДО, напомним, Кокорин подписал новый контракт с питерским «Зенитом», Мамаев будет играть за «Ростов».

«Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Кроме того, Андрей Аршавин отметил, что после выхода на свободу, как правило, люди не сразу могут найти работу, так что новости о работе футболистов говорит об уровне их профессионализма. Ведь, как отмечает Андрей, футболисты, сидя в тюрьме и колонии ели лапшу быстрого приготовления и печенье, гуляли час в день, пока их коллеги на свободе тренировались. Тем не менее, клубы быстро подписали с ними контракты, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Павел Мамаев уже прошел медицинский осмотр в «Ростове».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адрей АршавинАлександр КокоринАлександр Кокорин последние новостиПавел Мамаевфутболисты
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева
Интересно?
Поделись с друзьями: