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Юлия Барановская стала зарабатывать больше Аршавина

Она теперь входит в число самых востребованных в стране ведущих корпоративов.

Юлия Барановская стала зарабатывать больше Аршавина
Барановская стала получать больше Аршавина/http://globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданского супруга, экс-игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина. Как известно, спортсмен повесил бутсы на гвоздь чуть больше года назад. Сейчас он трудится комментатором на телеканале «Матч-ТВ».

Андрей Аршавин. Фото
Барановская стала получать больше экс-супруга/http://globallookpress.com

Между тем Барановская, которая начинала свою карьеру на телевидении с эксперта по отношениям в различных проектах ТНТ, сегодня пользуется огромной популярностью. Она подписывает рекламные контракты с солидными брендами, является одной из самых востребованных в стране ведущих корпоративов.

Известно, что благодаря хорошим заработкам и своему трудолюбию Юлия Барановская купила квартиру в столице, где сейчас живет со своими детьми от гражданского брака с Аршавиным. Она сделала прекрасный ремонт. Кстати, жилье звезда выбрала по соседству с крестными своих детей – четой Жирковых. Именно они первыми пришли к ней на помощь, когда телеведущая решила закончить свою жизнь под одной крышей с Аршавиным.

Добавим, что футболист платит алименты своим детям от Барановской. Также он отдает примерно триста тысяч в месяц на содержание своей дочери от журналистки Алисы Казьминой. Кроме того, экс-супруге он выплачивает ежемесячно 64400 рублей. Эту сумму он будет отдавать, пока ребенку не исполнится три года, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алиса КазьминаАндрей АршавинЮлия Барановская
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Юлия Барановская стала зарабатывать больше Аршавина
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