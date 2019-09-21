Юлия Барановская стала зарабатывать больше Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданского супруга, экс-игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина. Как известно, спортсмен повесил бутсы на гвоздь чуть больше года назад. Сейчас он трудится комментатором на телеканале «Матч-ТВ».

Между тем Барановская, которая начинала свою карьеру на телевидении с эксперта по отношениям в различных проектах ТНТ, сегодня пользуется огромной популярностью. Она подписывает рекламные контракты с солидными брендами, является одной из самых востребованных в стране ведущих корпоративов.

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Известно, что благодаря хорошим заработкам и своему трудолюбию Юлия Барановская купила квартиру в столице, где сейчас живет со своими детьми от гражданского брака с Аршавиным. Она сделала прекрасный ремонт. Кстати, жилье звезда выбрала по соседству с крестными своих детей – четой Жирковых. Именно они первыми пришли к ней на помощь, когда телеведущая решила закончить свою жизнь под одной крышей с Аршавиным.

Добавим, что футболист платит алименты своим детям от Барановской. Также он отдает примерно триста тысяч в месяц на содержание своей дочери от журналистки Алисы Казьминой. Кроме того, экс-супруге он выплачивает ежемесячно 64400 рублей. Эту сумму он будет отдавать, пока ребенку не исполнится три года, сообщает «Комсомольская правда».